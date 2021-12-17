В Ленинградской области умерла 90-летняя пенсионерка с онкологией, которая в конце ноября сама себе сделала операцию, не дождавшись помощи от врачей. Клавдия Петрова (так звали бабушку) из Выборга скончалась в больнице.

Об этом сообщает издание "КП-Петербург".

По данным издания, рак у Клавдии Васильевны нашли два года назад, когда у нее начались кровотечения, а потом были выявлены метастазы. Тогда выяснилось, что заболевание уже в последней стадии. Пенсионерке назначили паллиативное лечение для облегчения симптомов.

Недавно у женщины началась водянка: в брюшной полости скопилось много жидкости. Ей требовалась операция, однако у нее оказался коронавирус.

Из-за инфекции Петрову хотели госпитализировать в ковидный госпиталь, но она побоялась туда ехать и решила лечиться дома. Со временем боли от скопившейся в брюшной полости жидкости стали невыносимыми, и Клавдия Васильевна решилась на отчаянный шаг: она дождалась, когда дома никого не будет, и начала сама себя оперировать.

Перед тем, как сделать кустарную операцию, старушка оставила предсмертную записку, чтобы в случае ее смерти после операции следователи не винили родню.

"Когда мама пришла домой, бабушка лежала на спине, хотя ранее на спине она не могла дышать. Из брюшной полости у нее вытекала вода. Мама была в шоке. Бабушка без нас сделала себе несколько надрезов кухонным ножом. Бабушка кричала, плакала, винила себя. Кровотечение у нее было, но совсем немножко", - рассказала журналистам внучка пенсионерки Янина.

Тогда все кончилось тем, что родственники вызвали скорую помощь и женщину увезли в больницу. Поначалу ее состояние стабилизировалось, но спустя три недели после госпитализации Клавдия Петрова скончалась.

"Бабушка умерла... Предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть от рака. Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У нее метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично", - сообщила Янина..

Прощание с умершей состоится в узком семейном кругу на выходных.

Ранее "Страна" рассказывала, что в США от рака умер актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по сериалу "Друзья".

Также мы сообщали, что онкология унесла жизнь дочери резидента Comedy Club, участника "Дуэта Чехова" Антона Лирника.