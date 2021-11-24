В Ленинградской области России старая женщина с онкологическим заболеванием не смогла получить необходимую медицинскую помощь из–за коронавируса. В результате она решилась сделать себе операцию сама.

Об этом написала 21 ноября во "ВКонтакте" фельдшер скорой помощи Виктория Шутова.

По словам Шутовой, пережившая войну и блокаду пенсионерка заболела раком, который дал осложнение в виде асцита - скопления жидкости в брюшной полости. При этом осложнении очень страдает качество жизни: невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать.

Как утверждает автор поста, бабушка "не смогла получить своевременную помощь" из–за ситуации с коронавирусом и решила попробовать сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль.

"Бабуля сама себе проводит хирургическое вмешательство - лапароцентез, с целью облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, с целью вывода жидкости", - рассказала Шутова.

Пенсионерка не была уверена, сможет ли выжить после операции, поэтому на всякий случай написала предсмертную записку, которую Шутова также опубликовала в своем посте.

"Дорогая и любимая доченька, а также и любимые мои внучата. Если сможете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело", - говорится в записке.

Сейчас пенсионерка находится в больнице, уточнила Шутова.

Как уточняют СМИ, пенсионерке более 90 лет.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области в комментарии прессе объяснил, что плановую операцию пенсионерке не сделали, потому что у нее были проблемы с анализами.

"У нее был выявлен коронавирус, поэтому хирургическое вмешательство пришлось перенести. Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту", - сообщили в комитете.

Позже в региональном правительстве уточнили, что пенсионерка дважды проходила лечение в Выборгской межрайонной больнице, где ей рекомендовали сделать операцию в связи с асцитом, а дальнейшее уточнение онкологического диагноза и лечение предполагалось проводить в Ленинградском областном онкодиспансере.

В ноябре к женщине вызвали скорую помощь, и прибывшие медики решили госпитализировать ее в стационар Выборгской больницы. Перед госпитализацией ей сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Тогда ей предложили госпитализацию в Тосненской больнице, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с коронавирусом, но родственники женщины от такого варианта отказались.

"В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, тест на коронавирус проводился еще дважды - оба раза результаты были положительными", - сказали в пресс-службе правительства.

Вечером 23 ноября стало известно, что правоохранители в связи с этой историей возбудили уголовное делаопо ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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