Заболеваемость коронавирусом в Украине после четырех дней падения снова пошла в рост. В течение прошлых суток в нашей стране обнаружили 12 729 новых случаев Covid-19.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой Минздрава.

По информации ведомства, среди 12 729 человек, которые вчера заразились коронавирусом, оказалось 1 058 детей и 231 медработник. В больницы в течение вчерашних суток, 22 ноября, попали 2 055 пациентов с ковидом. 23 107 вчера выздоровели от коронавируса. 720 случаев болезни оказались летальными.

Вчера в Украине сделали 270 258 прививок от коронавируса. 79 207 получили первую дозу вакцины, 191 051 получили вторую прививку.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 3 353 136 случаев коронавируса. Из них 82 318 оказались летальными. 2 796 597 человек уже выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, по данным Минздрава, среди заразившихся ковидом в Украине оказалось 10% вакцинированных, среди госпитализированных - 13%.

Также мы сообщали, что министр здравоохранения нашей страны Виктор Ляшко анонсировал, что Луганская и Львовская области на этой неделе покинут красную зону карантина.