В Северной Корее умер Ким Ен Чжу, младший брат основателя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сена. Ему был 101 год.

Об этом сообщает Yonhap.

В настоящее время точная причина, обстоятельства и дата смерти не разглашаются. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования по поводу смерти Ким Ен Чжу.

"Ким Ен Чжу самоотверженно боролся за реализацию линии и политики Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развитие государственной социальной системы корейского образца, занимая важные посты в партии и государстве в течение многих лет", - заявил Ким Чен Ын.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и был активистом за независимость КНДР. После того, как его брат пришел к власти, он занимал несколько руководящих постов в Северной Корее. До 1973 года он возглавлял Организационный отдел Трудовой партии Кореи. Его брат Ким Ир Сен руководил страной с 1948 до 1994 года.

Напомним, в октябре южнокорейская разведка опровергла слухи о перевороте в КНДР и захвате власти сестрой Ким Чен Ына.

Также мы писали о том, что в сентябре Ким Чен Ын не пришел на открытие сессии парламента КНДР.