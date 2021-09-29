Вчера, 28 сентября в Пхеньяне открылась пятая сессия Верховного народного собрания КНДР (ВНС). Однако на торжественном открытии не было лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. На первом заседании присутствовали председатель президиума ВНС Цой Рён Хэ и председатель правительства Ким Док Хун.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Депутаты приняли повестку сессии, а также обсудили вопросы внутренней политики. Они начали изучение законопроектов о развитии городов и уездов КНДР, обеспечении образования молодежи, а также приступили к рассмотрению изменений и дополнений к закону о плане развития народного хозяйства.

Были также рассмотрены ошибки, допущенные во всех сферах народного хозяйства. Единогласно было принято решение о вступлении в силу закона о вторичном сырье.

В повестку сессии также включены неуточненный "организационный вопрос" и вопрос переименования администрации национальной авиакомпании Air Koryo в Государственную авиационную администрацию.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Ким Чен Ын приказал партии помочь народу после того как наводнение в КНДР затопило больше тысячи домов.