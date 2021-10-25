Южнокорейская разведка не подтверждает распространившиеся слухи о возможном перевороте в Северной Корее. По ее данным, такая информация не соответствует действительности. Об этом заявил источник южнокорейского агентства "Ренхап" в правительстве республики.

Как сообщило ранее американское издание Globe, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон якобы отстранила брата от должности с помощью преданных лично ей высокопоставленных военных.

По данным издания, это произошло еще в период с 6 мая по 5 июня, и с тех пор на официальных мероприятиях КНДР вместо северокорейского лидера мог присутствовать его двойник.

Как сообщалось, из-за совместных учений Южной Кореи и США сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу превентивным ударом

Напомним, на днях КНДР снова запустила в сторону Японии две ракеты. В Токио созвали кризисный штаб.

Ранее "Страна" писала о том, что спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну, как крушит бетонные глыбы и гнет железные прутья.

Также мы сообщали, что в США не боятся новой гиперзвуковой ракеты, чьи испытания проходят в КНДР.