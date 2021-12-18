В Украине коронавирусом заболели 7,5 тысяч человек. 288 пациентов скончались
По состоянию на субботу, 18 декабря, в Украине зафиксировали 7 503 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 674 ребенка и 154 медработника.
Выздоровели — 18 534. Скончались — 288. Госпитализированы — 2018.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Для сравнения, вчера статистика показывала 8 899 человек инфицированных за сутки.
За все время пандемии на территории Украины заболело более 3 млн украинцев (3 604 549). При этом выздоровели из них 3 324 999 человек, количество летальных исходов – более 90 тыс. (92 929).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1395;
- Винницкая область – 226;
- Волынская область – 327;
- Днепропетровская область – 319;
- Донецкая область – 325;
- Житомирская область – 186;
- Закарпатская область – 260;
- Запорожская область – 375;
- Ивано-Франковская область – 222;
- Киевская область – 390;
- Кировоградская область – 109;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 370;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 389;
- Полтавская область – 443;
- Ровенская область – 197;
- Сумская область – 143;
- Тернопольская область – 175;
- Харьковская область – 278;
- Херсонская область – 95;
- Хмельницкая область – 293;
- Черкасская область – 316;
- Черновицкая область – 178;
- Черниговская область – 197.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что теперь участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на свежем воздухе могут только люди, имеющие необходимые документы на Covid. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.
Также ранее мы писали о том, что в Украине больше не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса, однако масочный режим продлится еще несколько лет.