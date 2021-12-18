Число новых случаев заражения коронавирусом пошло на спад. Фото: "Страна"

По состоянию на субботу, 18 декабря, в Украине зафиксировали 7 503 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 674 ребенка и 154 медработника.

Выздоровели — 18 534. Скончались — 288. Госпитализированы — 2018. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Для сравнения, вчера статистика показывала 8 899 человек инфицированных за сутки.  

За все время пандемии на территории Украины заболело более 3 млн украинцев (3 604 549). При этом выздоровели из них 3 324 999 человек, количество летальных исходов – более 90 тыс. (92 929).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  1. г. Киев – 1395;
  2. Винницкая область – 226;
  3. Волынская область – 327;
  4. Днепропетровская область – 319;
  5. Донецкая область – 325;
  6. Житомирская область – 186;
  7. Закарпатская область – 260;
  8. Запорожская область – 375;
  9. Ивано-Франковская область – 222;
  10. Киевская область – 390;
  11. Кировоградская область – 109;
  12. Луганская область – 72;
  13. Львовская область – 370;
  14. Николаевская область – 223;
  15. Одесская область – 389;
  16. Полтавская область – 443;
  17. Ровенская область – 197;
  18. Сумская область – 143;
  19. Тернопольская область – 175;
  20. Харьковская область – 278;
  21. Херсонская область – 95;
  22. Хмельницкая область – 293;
  23. Черкасская область – 316;
  24. Черновицкая область – 178;
  25. Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что теперь участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на свежем воздухе могут только люди, имеющие необходимые документы на Covid. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.

Также ранее мы писали о том, что в Украине больше не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса, однако масочный режим продлится еще несколько лет.

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