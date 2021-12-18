По состоянию на субботу, 18 декабря, в Украине зафиксировали 7 503 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 674 ребенка и 154 медработника.

Выздоровели — 18 534. Скончались — 288. Госпитализированы — 2018.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Для сравнения, вчера статистика показывала 8 899 человек инфицированных за сутки.

За все время пандемии на территории Украины заболело более 3 млн украинцев (3 604 549). При этом выздоровели из них 3 324 999 человек, количество летальных исходов – более 90 тыс. (92 929).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1395; Винницкая область – 226; Волынская область – 327; Днепропетровская область – 319; Донецкая область – 325; Житомирская область – 186; Закарпатская область – 260; Запорожская область – 375; Ивано-Франковская область – 222; Киевская область – 390; Кировоградская область – 109; Луганская область – 72; Львовская область – 370; Николаевская область – 223; Одесская область – 389; Полтавская область – 443; Ровенская область – 197; Сумская область – 143; Тернопольская область – 175; Харьковская область – 278; Херсонская область – 95; Хмельницкая область – 293; Черкасская область – 316; Черновицкая область – 178; Черниговская область – 197.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что теперь участвовать и организовывать любые массовые мероприятия на свежем воздухе могут только люди, имеющие необходимые документы на Covid. В частности, речь идет о фестивалях, концертах, ярмарках, выставках и т.д.

Также ранее мы писали о том, что в Украине больше не планируют вводить тотальный карантин из-за коронавируса, однако масочный режим продлится еще несколько лет.