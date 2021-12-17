В Украине снижается заболеваемость ковидом. За прошлые сутки коронавирус выявили у 8 899 человек. Таким образом, после трех дней роста начался спад числа новых случаев болезни.

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.

Среди новых пациентов 779 детей и 98 медиков. 2 028 человек за день попали с Covid-19 в больницу. За прошлые 24 часа от коронавируса умерли 328 человек, 21 650 выздоровели. Кроме того, вчера 132 991 украинец сделал прививку от ковида.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 597 046 случаев коронавируса. Из них 92 641 оказался летальным, выздоровели 3 306 465 человек.

"Уже 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против Covid-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%", - сообщили в Минздраве.

Напомним, "Страна" писала о том, что в СНБО назвали сроки новой волны коронавируса в Украине. По информации секретаря Совбеза, в Украине она начнется в конце февраля. При этом Данилов также сказал, что штамм коронавируса "Омикрон" в любом случае не обойдет нашу страну стороной.

Также мы писали о том, что в ООН заявили, что пандемию коронавируса не удастся победить одними лишь вакцинами. Генсек организации заявил, что пандемия в последнее время не утихает, а наоборот - разрастается все сильнее.