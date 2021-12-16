Финал конкурса "Мисс мира - 2021" отменили за шесть часов до начала. Оргкомитет мероприятия объявил, что несколько участниц и людей из персонала заразились коронавирусом и отправились на карантин.

Об этом сообщается 16 декабря в официальном Фейсбуке состязания.

"Мисс мира - 2021" временно откладывает трансляцию финала из Пуэрто-Рико в интересах здоровья участников, персонала, команды и широкой публики. Финал пройдет в Пуэрто-Рико в Колизее Хосе Мигеля Агрелота в течение следующих 90 дней", - сказано в записи.

Решение о переносе шоу организаторы мероприятия приняли после подтверждения коронавируса у некоторых участников шоу с одобрения вирусологов и медицинских экспертов, нанятых для наблюдения за "Мисс мира - 2021", а также после обсуждения ситуации с Министерством здравоохранения Пуэрто-Рико.

Только после того, как тесты участниц и персонала будут отрицательными и одобрены представителями здравоохранения и консультантами, они вернутся в свои страны.

"Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы узнали и полюбили), чтобы побороться за корону "Мисс мира", - сказала генеральный директор Miss World Ltd Джулия Морли.

Между тем 13 декабря успешно прошел конкурс "Мисс Вселенная - 2021". Титул получила актриса из Индии Харнааз Сандху.

"Страна" писала, что ведущий конкурса попросил Харнааз Сандху воспроизвести звуки животных, а других финалисток спрашивал об их достижениях.