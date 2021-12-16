Ведущий конкурса "Мисс Вселенная" попросил Мисс Индию Харнааз Сандху, которая стала победительницей конкурса, имитировать звуки животных. Это вызвало шквал критики в интернете, поскольку других финалисток спросили об их достижениях.

Об этом сообщает Business Insider.

Многие поклонники международного конкурса красоты удивились решением ведущего Стива Харви, который попросил одну из 16 финалисток изобразить на сцене свое любимое животное, в то время как другим участницам была предоставлена ​​возможность рассказать о своих достижениях.

"Я слышал, вы довольно неплохо изображаете животных. Давайте послушаем ваше лучшее", - сказал он Мисс Индии.

В результате девушка сказала, что любит кошек и помяукала. При этом другим финалисткам ведущий задавал вопросы об их личных достижениях и видении мира.

Например, Мисс Панама Бренда Смит смогла поговорить о получении должности в ООН, а мисс Великобритания Эмма Коллингридж рассказала, как изучение истории происхождения Медузы вдохновило ее на борьбу с гендерным насилием.

21-летней Харнааз Сандху тоже было о чем рассказать вместо мяуканья - она защитница прав и возможностей женщин, сняла два художественных фильма на пенджаби, которые скоро будут выпущены.

Напомним, на конкурсе "Мисс Вселенная -2020" победила представительница Мексики Андреа Меса.

Также сообщалось, что бриллиантовая корона победительницы Мисс Вселенная-2019 стала красавица Зозибини из Африки.