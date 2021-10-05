Телеведущая и обладательница титула "Миссис Вселенная-2018" Юлия Гершун, которая в прошлом году выдвигала свою кандидатуру в Киевсовет от партии "Удар", снова идет на выборы. На этот раз она зарегистрирована кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №197 в Черкасской области самовыдвиженцем.

Девушка является магистром математических наук, а также закончила магистратуру по международным отношениям Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко.

Три года назад Юлия стала "Миссис Вселенной - 2018", который проходил на Филиппинах, также у нее есть титул "Топ-модель мира-2017".

На сайте Юлии указан целый ряд выигранных модельных соревнований, а в своем Instagram Юлия пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. Также девушка является президентом благотворительного фонда помощи одаренным детям.

В 2019 году она баллотировалась в Киевсове, но не прошла.

Юлия Гершун, фото - Инстаграм

Ранее округ № 197 представлял Александр Скичко, однако он сложил полномочия после того, как губернатором Черкасской ОГА. Довыборы в Верховную Раду на 197 округе запланированы на 31 октября 2021 года.

Кстати, по данным движения "Честно", в 2017 году Юлия Гершун работала журналистом красной дорожки на "Евровидении", где ведущим фестиваля был нынешний глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

После проведения мероприятия Гершина, Скичко и третий ведущий - Владимир Остапчук снялись в эротической фотосессии.

И ранее мы писали о том, что конкурентами Гершун по округу №197 зарегистрированы еще несколько десятков кандидатов, в числе которых мэр Золотоноши, выдвинутый "Слугой народа" Виталий Войцеховский, глава Черкасской облорганизации "Нацкорпуса" Дмитрий Кухарчук и первый замглавы Черкасского облсовета, бывший узник Кремля, выдвинутый партией "Евросолидарность" Роман Сущенко.