В Израиле состоялся финальный этап конкурса Miss Universe-2021 ("Мисс Вселенная-2021"). Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба конкурса.

В этом году конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится в 70-й раз. В нем приняли участие девушки из 80 стран. Корону победительнице передала ее предшественница - Андреа Меса из Мексики (из-за коронавируса конкурс "Мисс Вселенная-2020" также проводился в 2021 году).

Второе место на конкурсе заняла представительница ЮАР Латела Мсване.

Отметим, победительнице конкурса Харнааз Сандху 22 года. Она занимается моделингом и актерством. В 2021 году снималась в индийских фильмах "Yaara Diyan Poo Baran" и "Bai Ji Kuttange". В Instagram у нее более 100 тысяч подписчиков.

Занявшей второе место Лателе Мсване из ЮАР 24 года. Она балерина и юрист. В Instagram у нее более 115 тысяч подписчиков.

