Титул Мисс Вселенная-2021 получила актриса из Индии Харнааз Сандху. Фото, видео
В Израиле состоялся финальный этап конкурса Miss Universe-2021 ("Мисс Вселенная-2021"). Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба конкурса.
В этом году конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится в 70-й раз. В нем приняли участие девушки из 80 стран. Корону победительнице передала ее предшественница - Андреа Меса из Мексики (из-за коронавируса конкурс "Мисс Вселенная-2020" также проводился в 2021 году).
Второе место на конкурсе заняла представительница ЮАР Латела Мсване.
Отметим, победительнице конкурса Харнааз Сандху 22 года. Она занимается моделингом и актерством. В 2021 году снималась в индийских фильмах "Yaara Diyan Poo Baran" и "Bai Ji Kuttange". В Instagram у нее более 100 тысяч подписчиков.
The new Miss Universe is...India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021
Занявшей второе место Лателе Мсване из ЮАР 24 года. Она балерина и юрист. В Instagram у нее более 115 тысяч подписчиков.
The second runner up is...South Africa! #MISSUNIVERSE
The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/xOtBjXiN8i— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021
Напомним, победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2019" стала представительница Южной Африки по имени Зозибини Тунци.
Также мы сообщали о том, что на конкурсе "Мисс Вселенная -2020", который из-за пандемии проводился в мае 2021 года, победила представительница Мексики, жгучая брюнетка Андреа Меса.