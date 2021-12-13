Харнааз Сандху. Фото: Twitter/ Harnaaz Kaur Sandhu

В Израиле состоялся финальный этап конкурса Miss Universe-2021 ("Мисс Вселенная-2021"). Победительницей стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба конкурса. 

В этом году конкурс красоты "Мисс Вселенная" проводится в 70-й раз. В нем приняли участие девушки из 80 стран. Корону победительнице передала ее предшественница - Андреа Меса из Мексики (из-за коронавируса конкурс "Мисс Вселенная-2020" также проводился в 2021 году).

Второе место на конкурсе заняла представительница ЮАР Латела Мсване. 

Отметим, победительнице конкурса Харнааз Сандху 22 года. Она занимается моделингом и актерством. В 2021 году снималась в индийских фильмах "Yaara Diyan Poo Baran" и  "Bai Ji Kuttange". В Instagram у нее более 100 тысяч подписчиков.

Занявшей второе место Лателе Мсване из ЮАР 24 года. Она балерина и юрист. В Instagram у нее более 115 тысяч подписчиков.

Напомним, победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2019" стала представительница Южной Африки по имени Зозибини Тунци.

Также мы сообщали о том, что на конкурсе "Мисс Вселенная -2020", который из-за пандемии проводился в мае 2021 года, победила представительница Мексики, жгучая брюнетка Андреа Меса.

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