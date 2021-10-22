22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области стала победительницей 30-го национального конкурса красоты "Мисс Украина", который проходил в Киеве вечером в четверг, 21 октября, в столичном Дворце "Украина". Об этом сообщается на странице мероприятия в Instagram.

Трофеем "Мисс Украина", которая обошла 25 конкуренток, стала эксклюзивная корона за $3 млн, созданная известным ювелиром Джейкобом Арабо. Она сделана из белого золота и украшена 1 250 бриллиантами и 27 сапфирами на 300 карат.

Также Александра Яремчук получила премию в полмиллиона гривен и право представлять Украину на международном конкурсе Miss World, который пройдет в декабре 2021 года в пуэрто-риканском Сан-Хуане.

Известно, что Александра более 10 лет профессионально занимается танцами и увлекается спортом. Также она получила диплом по специальности "Менеджмент бизнес-организации" Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

Фото: instagram.com

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