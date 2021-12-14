Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал сроки новой волны коронавируса. По его словам, в Украине она начнется в конце февраля.

Как пишет РБК-Украина, об этом Данилов сказал на брифинге для прессы.

По словам секретаря СНБО, штамм "омикрон" в любом случае придет в Украину - от этого никуда не денешься.

"Он уже есть на наших границах, в Турции и ближе к нам. Его не нужно пугаться. Он может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "дельту", - заверил Данилов.

Несмотря на это чиновник призвал граждан вакцинироваться от коронавируса. И напомнил, что бывали периоды, когда в день прививки делали до 280 тысяч украинцев, однако и этого мало.

"Нам нужно выходить на 300-400 тысяч. Более того, мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать нужно с пожилых людей и предлагать людям, чтобы они шли в третий раз вакцинироваться", - добавил Данилов.

Он также считает, что вакцинация позволит избежать новой волны коронавируса, ведь если уровень охвата прививками в Украине достигнет 80%, то очередные вспышки инфекции будут проходить проще.

"С 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. Для того чтобы ее не было, нам нужно вакцинироваться. То, что будет еще одна волна, мы в этом уверены. Другое дело, насколько общество будет осознанно для того, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз. Все зависит от того, как будут вести себя наши граждане", - подытожил Данилов.

Между тем уже сейчас в Украине за сутки в два раза подскочило число смертей от коронавируса, а количество заражений растет. Хотя в конце ноября в Минздраве прогнозировали спад волны заражений к Новому году.

Как сообщала "Страна", несмотря на разговоры об относительной безвредности "омикрона" в Британии от него зарегистрировали первую смерть.