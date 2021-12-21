Этим летом "Страна" одной из первых проводила эксперимент, купив паспорт вакцинации на подпольном рынке. Тогда цены на фейковый ковид-сертификат варьировались в зависимости от формата и сложности изготовления – от 150 до 1500 евро. "Страна" купила самый дорогой сертификат европейского образца и без проблем зарегистрировала его в "Дии".

После нашего расследования власть объявила борьбу с рынком поддельных ковид-сертификатов.

"Сейчас против врачей возбуждаются уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации", - заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.

При этом долгое время в Министерстве цифровой трансформации делали вид, что подделать паспорт вакцинации невозможно. Но наш опыт был не единичным - "липовыми" паспортами вакцинации пользовались многие украинцы и даже представители власти, скрытые ковид-диссиденты.

"Часто мошенники обещают подделать сертификаты и внести данные в "Дию". Это невозможно, ведь "Дия" только отображает информацию из реестров. В случае с COVID-сертификатами это данные из Электронной системы здравоохранения. Чтобы фейковый COVID-сертификат появился в "Дие", врач должен взять на себя ответственность и внести ложные сведения в ЕСОЗ. Это очень легко отследить, ведь он подписывает это своей е-подписью. Совместно с Киберполицией мы тщательно отслеживаем случаи подделки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов", - заявлял первый заместитель Министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

Правоохранительные органы регулярно отчитываются о том, как "ловят" различных дельцов и медиков на подделке паспортов вакцинации – как минимум им грозит штраф, а в худшем случае – лишение свободы на несколько лет.

Но это не останавливает украинцев, которые по разным причинам не хотят прививаться от ковида.

С переходом большинства областей страны в красную и желтую зону карантина, спрос на фейковые паспорта вакцинации вырос в разы. Согласно постановлению правительства, украинцы не могут свободно посещать массовые мероприятия, общественные места (включая ТРЦ, кинотеатры и рестораны) и ездить в другие регионы без сертификата о вакцинации, негативного ПЦР-теста (действует всего 72 часа) или справки о выздоровлении от ковида. При этом каждый из них нужно зарегистрировать в "Дие" с соответствующим QR-кодом.

Диджитализация якобы служит гарантией подлинности этих документов. Тем не менее обмануть технологии "Дии", добавив в нее поддельный сертификат вакцинации, не составляет труда. Более того, липовые меддокументы срабатывают даже при пересечении украинской границы.

"Со своим поддельным ковид-сертификатом, который прекрасно отображается в "Дие", я уже много раз летал в разные страны. Ни разу у пограничников не возникало подозрений, а у меня – проблем", – хвастается "Стране" обладатель фейкового паспорта вакцинации, одессит Роман.

Вопреки всем усилиям правоохранителей, спрос на поддельные паспорта вакцинации вырос, предложений на "черном медицинском рынке" стало больше, а цены – ниже.

Сразу оговоримся, что мы ни в коем случае не призываем покупать поддельные ковид-документы. Тем более что на этом рынке огромное количество мошенников, которые просто продают воздух, а следовательно, можно и деньги потратить, и проблемы с законом получить.

Детальнее - в расследовании "Страны".

Фейковый ковид-паспорт дешевле, чем реальный ПЦР-тест

С момента эксперимента "Страны" ситуация на рынке подпольных ковид-документов изменилась. Если полгода назад подделкой ковид-сертификатов занимались лишь немногие дельцы и заказать подобную услугу можно было только по личным рекомендациям, то теперь купить паспорт вакцинации можно в два клика – через интернет.

Первый и самый простой путь – банальный запрос в "Google". Поисковик сразу выдает несколько сайтов, где можно заказать поддельный паспорт вакцинации. Эти сайты отображаются как реклама и удивляют как подозрительно низкими ценами, так и удивительно быстрыми сроками изготовления буквально за несколько дней.

К примеру, на портале certivica.com предлагают изготовить сертификат с оригинальными печатями и подписями врачей, препарат – Pfizer. Оформить документ можно буквально за 10 минут, а получить по почте, оформив наложенный платеж. То есть ковид-сертификат вам сделают даже без предоплаты – заплатить за него можно уже при получении.

"Вы сами вправе решать, вакцинироваться вам или нет", – философски указывается на сайте.

Стоимость поддельного международного сертификата с внесением в реестр МОЗ – 1500 грн, а без внесения в реестр Минздрава – 350 грн (такой документ не регистрируется в "Дие" и не подходит для выезда за границу). То есть купить сертификат на этом сайте дешевле, чем сдавать реальный ПЦР-тест.

"Страна" провела эксперимент и заказала сертификат вакцинации через сайт certivica.com. Мы выбрали вариант подороже – международный сертификат с внесением в реестр МОЗ за 1500 грн.

Для приобретения документа достаточно заполнить форму на сайте: ввести свое имя и фамилию на украинском языке и на латинице, номер телефона, дату рождения, серию и номер паспорта (на выбор предлагается украинский или загранпаспорт), а также указать город и отделение "Новой почты". После чего на сайте высвечивается уведомление о том, что заказ был принят и в скором времени с вами свяжется менеджер.

Сообщение о том, что запрос принят, корреспондент "Страны" получил только на следующий день. Менеджер связывается с заказчиком через мессенджер Viber - его номер в открытом доступе указан на сайте.

"Ожидайте СМС-уведомление от "Новой почты", отправка сегодня", - написал делец.

Как выясняется в ходе переписки с менеджером, бумажный сертификат о вакцинации изготавливается всего за один день, но в базу "Helsi.me" данные обещают внести только после полной оплаты. И якобы уже через 2-3 дня фейковый ковид-сертификат отобразится в "Дие".

Что характерно, менеджер пишет с ошибками, а на звонки вовсе не отвечает, предпочитая обсуждать детали сделки только по переписке. На все уточняющие вопросы отвечает долго и неохотно.

Так, выясняется, что запрос на генерирование ковид-паспорта в "Дие" заказчик должен оформлять сам. На простой обывательский вопрос, а как это сделать, менеджер отвечает: "В приложениЕ есть кнопка". Приходится задать еще серию наводящих вопросов, чтобы выяснить о какой "кнопке" идет речь - имеется в виду функция "Найти сертификат вакцинации".

"Когда мы вас внесем в реестр, все ваши данные автоматически сгенерируются при подаче запроса", - убеждают дельцы.

На следующий день журналисту "Страны" пришло уведомление о том, что документ доставлен по указанному номеру "Новой почты". При этом на почте нам также выпала удача - в очереди за корреспондентом стоял полицейский. Однако, пока мы осматривали сертификат, правоохранитель делал вид, что ничего не замечает.

С виду документ выглядит подлинным - в нем проставлены все необходимые печати и даже выдержан интервал между двумя прививками, хотя даты вакцинации и указаны задним числом (первая доза - 26.11, вторая - 16.12).

Тем не менее мы решили проверить подлинность документа через QR-код на сертификате. Как оказалось, ссылка ведет на сайт Еврокомиссии, а не на электронную версию ковид-паспорта. То есть этот документ липовый и в "Дию" не подтягиваются.

И единственное его практическое применение - это если вы уговорите при входе в ресторан или в иное заведение принять эту бумагу, не показывая "Дию" (иногда это кое-где еще возможно).

Но, по сути, это просто развод на деньги.

Отметим, что подобных предложений в интернете очень много.

На сайте spravochki.org спектр ковид-документов очень широкий – от ПЦР и ИФА-тестов (которые почему-то указаны как ИВЛ) до международного сертификата вакцинации и справки о противопоказаниях к прививкам. Цены здесь тоже нереалистично низкие: например, международный ковид-сертификат можно купить за 600 грн, а ПЦР-тест – за 500 грн.

Чтобы оформить сертификат вакцинации, нужно ввести личные данные и желательные даты двух прививок. А вот название вакцины, вероятно, покупатель сможет узнать только по факту получения документа.

Как заявлено на портале, бланк справки якобы подходит для любого вида проверки и содержит все необходимые реквизиты для учета в системе регистрации, в частности необходимый для "Дии" QR-код. Помимо этого, доставить документ обещают сразу в день заказа.

Третий ресурс по продаже ковид-документов medspravki.net выглядит идентично сайту spravochki.org – совпадает все: от вариантов документов до цен на них.

Бизнес в Telеgram: верить на слово и деньги вперед

Еще один метод покупки ковид-сертификата – Telegram-каналы. Найти открытые группы подходящей тематики достаточно легко. Правда, тут так же, как и в ситуации с сайтами, царство мошенников. Работают только по предоплате.

Так, в Telegram-канале "Справки ВАКЦИНАЦИИ" обещают изготовить сертификат вакцинации за три дня, а если добавить 50$ сверху – его сделают в течение суток. Но гарантия того, что покупателя не "кинут" – только честное слово продавца. Об этом прямым текстом предупреждают потенциальных покупателей.

"Где гарантия того, что меня не кинут? Верить на слово. Подделка документов – нарушение закона Украины, поэтому мы соблюдаем полную конфиденциальность", – говорится в сообщении.

Цены на поддельные сертификаты варьируются в зависимости от возраста человека. Да – тут изготавливают сертификаты вакцинации даже для несовершеннолетних (Минздрав разрешил вакцинацию детей с 12 лет препаратом Pfizer от коронавируса). Но здесь предлагают ковид-сертификаты для детей даже младше этого возраста.

Цена поддельного паспорта вакцинации для взрослых – 150$, для подростков от 11 до 18 лет – 100$, а для детей до 10 лет – 90$. Дороже всего обойдется сертификат международного образца – 200$.

Авторы канала утверждают, что доступ к базе Минздрава у них есть благодаря сотрудничеству с "многими клиниками по Украине", а номерные ампулы вакцины, которую якобы получает заказчик, обязательно утилизируют.

В этом же канале по желанию можно приобрести негативный ПЦР-тест всего за 600 грн, а справку о непереносимости компонентов вакцины – за 900 грн.

Однако, если покупатель все же решится на сделку и напишет менеджеру для оформления заказа, то окажется, что такого аккаунта просто не существует. Это частая история с Telegram-каналами, которые торгуют "липовыми" документами.

Другие же Telegram-каналы и вовсе не публикуют подобную открытую информацию о том, как купить сертификат, но прикрепляют контакт посредника. Нередко Telegram-сообщества, торгующие фейковыми медицинскими документами, являются частными и недоступны без приглашения.

В другом Telegram-канале предупреждают, что не делают сертификаты-вакцинации детям до 12 лет и взрослым старше 85 лет. Прайс на сертификаты тут также зависит от возраста: взрослый – 2000 грн, детский – 1600 грн, а международного образца – 3500 грн. Покупателей заманивают акцией: обещают скидку на каждый второй купленный сертификат.

"Страна" связалась с менеджером этого канала, чтобы узнать детали сделки. В первую очередь у нас спросили, кто именно посоветовал обратиться к посреднику. После чего уточнили нужный город и вид сертификата – наш выбор пал на международный. Менеджер уверяет, что документ будет отображаться и в "Дие", и в системе "Helsi.me".

"Если делать задним числом одну вакцину и вторую выставить, к примеру, 14-15 декабря, то можно за пять дней справиться. Бумажный сертификат отправляем по "Новой почте" или "Интайму", доставка в течение 1-3 дней, в зависимости от области. В Киеве можно получить и за один день", - объясняет менеджер.

При этом для оформления сертификата даже не понадобится декларация с семейным врачом. Все, что нужно для внесения информации в базу – ФИО на украинском и английском языках, дата рождения, паспортные данные, желаемая вакцина, а также выдуманная дата первой и второй прививки.

"Главное, чтобы даты вакцинации совпадали в промежуток 21 дня с понедельника по пятницу, а также, чтобы вы физически в это время реально находились в стране", - указывает менеджер.

В качестве эксперимента мы решили заказать сертификат о вакцинации для взрослых стоимостью 3000 грн через менеджера Telеgram-канала. По легенде, документ нужен для выезда заграницу бабушке корреспондента "Страны". В связи с этим, менеджер предупредил, что не изготавливает ковид-сертификаты людям старше 85 лет.

Для того, чтобы получить документ, необходимо указать следующие данные: ФИО человека на украинском языке, дату рождения, серию и номер паспорта + ИНН, желаемый препарат, а также дату первой и второй вакцинации.

Схема изготовления документа простая - посредник оформляет бумажный сертификат за один рабочий день, в этот же день подается заявка в базу "Helsi.me". В течение 1-3 дней, как уверяет торговец, сертификат появляется в электронной базе, а также в "Дие".

При этом оплата документа разбивается на две части: первые 50% можно перечислить сразу или же частями в течение 1-3 дней, пока сертификат будет заноситься в "Helsi.me" и "Дию". Вторая половина оплаты осуществляется непосредственно после появления сертификата в "Дие".

А вот при получении бумажного документа на "Новой почте" оплачивать ничего не нужно - таким образом дельцы сохраняют свою анонимность.

На этапе оплаты "Страна" не рискнула переводить деньги менеджеру этого Telegram-канала, памятуя описанный выше опыт с сайтом, а также прислушавшись к совету специалиста, знакомым с подпольным рынком вакцинации.

"Не верьте тем, кто обещает сделать вам паспорт вакцинации за два дня - это технически невозможно. Чтобы ковид-сертификат отобразился в "Дии", нужно соблюсти временной лаг: сначала в базе должна появляться первая доза вакцины, а через пару недель - вторая. Если видите объявления "паспорт вакцинации за несколько дней", знайте: это мошенники. Вы просто потеряете деньги", - отмечает в разговоре со "Страной" Виктор, посредник на рынке поддельных ковид-паспортов.

"Страна" также нашла Telegram-канал, миссия которого – разоблачать другие мошеннические ресурсы, которые пытаются продать ковид-документы по смешной цене. Интересно, что многие из упомянутых автором каналов были сразу удалены.

Важно понимать, что подделка медицинских документов – уголовное преступление. И в данном случае правило "скупой платит дважды" как никогда кстати. Подозрительно низкие цены на ковид-сертификаты и быстрые сроки их подготовки означают, что обладателя и изготовителя такого документа, скорее всего, разоблачат.

Любопытно, что об этом прямо заявляют даже сами торговцы фейковыми ковид-паспортами.

"Сертификаты, которые стоят от 500 до 2000 грн, в 99% случаев недействительны. Либо же это мошенники, которые пропадают сразу после оплаты. Врачам не интересно нарушать закон за такие деньги", – сказано в объявлении одного из Телеграм-сообществ, торгующего ковид-паспортами.

Ищут по сарафанному радио

Третий и самый надежный способ покупки сертификата вакцинации – "сарафанное радио". Изготовителей фейковых документов ищут через "знакомых знакомых", которые уже оформляли через этих дельцов ковид-паспорт.

Украинцы, которые часто путешествуют и пересекают границу, предпочитают оформлять фейковый ковид-сертификат не через анонимные сайты и Телеграмм-каналы, а именно через таких "сарафанных" посредников. Мол, так надежнее. Хоть и дороже.

Средний прайс на поддельный ковид-сертификат "с гарантией от производителя" – около 200$ (почти 5,5 тыс. грн). Такой документ, как уверяют изготовители паспорта вакцинации, 100% отображается в "Дии" и не вызывает подозрений у проверяющих органов.

"Весь процесс занял у меня месяц, как положено, чтобы сохранить интервал между дозами вакцины, которые я якобы получила. Приходишь в больницу, но фактически тебе ничего не колют. А данные без проблем вносят в базу", - сообщает киевлянка Ольга.

Впрочем, некоторым украинцам удается приобрести документ быстрее и на пару тысяч дешевле.

"Свой сертификат я купила за 3,5 тыс. грн. Сделали буквально за два дня, даже к врачу идти не пришлось. Поспрашивала коллег – они и дали контакт", - говорит жительница Днепра Ирина.

Чаще всего такими дельцами выступают либо врачи, у которых есть доступ к базе МОЗ, либо посредники, которые передают данные клиента доктору.

В этом случае посредники настаивают на том, чтобы у клиента была заключена декларация с семейным врачом. Так больше шансов не "попасться".

Обычно посредники работают в спайке с врачами. Успех предприятия обеспечивает то, что они имитируют реальную прививку, но фактически клиент не колит себе препарат.

"Никаких обещаний внести ковид-паспорт в "Дию" за два дня. Ждать нужно минимум три недели - чтобы соблюсти интервал между дозами. Зато вы гарантировано получаете официальный документ", - объясняет "Стране" Владимир, торговец поддельными ковид-сертификатами.

Его услуги обойдутся в 4000 грн.

В месяц прямой заработок такого посредника составляет около 150 тысяч гривен.

Схема изготовления поддельного документа стандартная. Посредник передает персональные данные заказчика медику, который занимается подпольной вакцинацией. Фактически человек не делает ни одной прививки, но для чистоты работы ампулы с препаратом выливаются и списываются как использованные. А сами прививки в таком случае заносятся во все базы.

В среднем этот процесс с соблюдением всех правил конспирации занимает около месяца (положенный интервал между дозами с зазором для внесения данных в базу). Тогда в "Дие", как положено, появится информация сначала о первой дозе вакцины, а затем – о второй.

"Задним числом мы делаем первую дозу, а вторая – сегодняшним или завтрашним числом, как вы будете готовы. Этот сертификат вы можете использовать в Украине, но должно пройти еще 14 дней, чтобы его принимала Европа. Все обойдется в 200 евро (более 6 тыс. грн), препарат – Pfizer. Вы скидываете мне личные данные, главное, чтобы вы даты предполагаемых прививок были в Украине. Декларация нужна, чтобы мы могли подтянуть ваши данные в "Дию". В бумажном виде паспорт вакцинации можем отправить на любое удобное отделение "Новой почты"", - рассказывает "Стране" Ольга, посредник на подпольном рынке медицинских справок.

Как объяснила Ольга, в отличие от многих поддельных сертификатов в бумажном виде, с таким документом можно спокойно пересечь границу.

"Это все официально, а неофициальное – уже не работает, сейчас все через "Дию". У меня клиентка покупала себе сертификат в интернете за 1,5 тыс. грн, думала, он "подтянется" в приложении. А в итоге получила бумажный документ, который "Дия" не видит. Видно, на сайтах отзывы куплены", - подытожила она.

Впрочем, при желании международный сертификат вакцинации напрямую через врача можно купить и дешевле, и быстрее.

"Вам не нужно приходить ко мне на прием – достаточно отправить копии паспортов и все. Цена – 3,5 тыс грн, сможем изготовить буквально за три дня. Конечно, в этом случае вам обязательно понадобится декларация, иначе я не смогу занести данные в базу. Вакцину вы можете выбирать сами. Но желательно остановиться на той, которую принимают в Европе, например, Pfizer – тогда и за границу сможете уехать", - рассказал медицинский работник Анатолий, который занимается подделкой ковид-паспортов.

По его словам, никто и никак не сможет определить, что паспорт вакцинации – поддельный, если он отображается в "Дии", а прививки проведены врачами по всем базам.

Только если, грубо говоря, схватят с "поличным". То есть докажут (например, через подосланного человека), что врач получал деньги за фейковые сертификаты.

Как получить справку о выздоровлении от коронавируса, если ты им не болел

Помимо покупки сертификата существует и другой способ обойти карантинные ограничения. Способ более быстрый, простой и дешевый.

С 8 ноября в приложении "Дия" можно активировать справку о выздоровлении от коронавируса. Она дает те же привилегии, что и паспорт вакцинации – доступ в ТРЦ, рестораны, транспорт и на любые массовые мероприятия. С этой справкой переболевшим ковидом украинцам не нужно каждые три дня сдавать ПЦР-тест и можно свободно перемещаться по Украине на протяжении 90 дней.

Эти преимущества вывели справку о выздоровлении от ковида на коммерческий рынок, где по спросу она ничем на уступает паспорту вакцинации.

"Страна" провела эксперимент, чтобы на собственном опыте выяснить, как в Украине можно приобрести сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Для эксперимента "Страна" выбрала одну из киевских частных клиник и отправила двух корреспондентов получать справку о выздоровлении.

При этом один журналист действительно переболел коронавирусом, а второй вообще не болел.

Чтобы получить справку, прежде всего необходимо попасть на прием к терапевту – для этого достаточно позвонить на регистрацию и выбрать удобное время. Прием у терапевта обойдется всего в 550 грн – в разы дешевле купленного ковид-паспорта и даже реального ПЦР-теста, который действует всего три дня.

По легенде, заболев коронавирусом, журналисты не обращались к врачу и болели в легкой форме дома, на самоизоляции. Этим можно легко объяснить то, почему данных об их болезни нет в базе.

В клинике сразу назвали небольшой перечень документов, на основании которых можно получить справку о выздоровлении:

1. Два ПЦР-теста: один с позитивным результатом на коронавирус, другой – с негативным.

2. Паспорт и идентификационный номер, если нет декларации с семейным доктором.

У первого журналиста, который действительно переболел ковидом, на позитивном тесте была указана дата 25.10.2021, на негативном — 15.11.2021.

Во время приема врач попросил журналиста "Страны" показать свои ПЦР-тесты. Но по QR-коду их никто не проверял.

Доктор лишь поверхностно просмотрел информацию, указанную в ПЦР-тестах, и дополнительно спросил о том, когда появились первые симптомы заболевания. После чего сразу выписал справки о выздоровлении с тремя мокрыми печатями, подписью врача и датами ПЦР-тестов.

Правда, эти справки реально переболевший ковидом журналист "Страны" получил только в бумажном виде.

"Так как вы переболели до 8 ноября, в "Дии" ваш сертификат о выздоровлении может и не подтянуться, но данные в систему внесены", — отметил доктор.

Впрочем, такой документ, в отличие от паспорта вакцинации, можно использовать исключительно на территории Украины – большинство стран принимает туристов из "красной" зоны только при наличии ПЦР-теста или вакцинации. А некоторые, как Италия, вообще закрыла украинцам въезд.

"Но внутри страны вы можете спокойно ею пользоваться, это реальный документ", — заверила доктор журналиста.

Также "Страна" обратилась в Министерство здравоохранения с официальным запросом, что делать украинцам, которые переболели коронавирусом до появления сертификатов о выздоровлении в "Дии", однако на момент публикации материала из МОЗ нам так и не ответили.

А вот второй корреспондент "Страны", который вовсе не болел коронавирусом, пришел в эту же клинику с "липовыми" ПЦР-тестами, которые подделал за пару минут в фотошопе. Указав, что якобы заболел коронавирусом 8 ноября (так как именно с этого числа Минцифры анонсировало появление сертификатов о выздоровлении в "Дие"), а вылечился – 23-го.

Доктор стандартно спросила о симптомах болезни, и не смутилась, что пациент и не обратился к врачу, когда заболел.

"Вообще критерий начала амбулаторного лечения – это первое обращение к доктору. Но давайте укажем, что вы обратились к нему тогда, когда получили позитивный результат теста", - сказала врач и уже через пять минут выписала журналисту "Страны", который не болел ковидом, справку о выздоровлении. Тоже с тремя мокрыми печатями и своей подписью.

"В "Дие" справка обычно появляется через 15 дней после позитивного ПЦР-теста. То есть, сегодня-завтра сертификат должен подтянуться. Хотя сегодня система почему-то "взяла выходной", - объяснила доктор.

Следующий этап – внесение данных в электронную систему здравоохранения в Украине "Е-health", так как заключенной декларации с врачом у журналиста не было.

Для этого корреспондент "Страны" предоставил врачу свой паспорт и идентификационный номер. Через пару минут журналист получил смс с кодом, который позволяет зарегистрироваться в "Е-health".

После получения документов на руки, журналисту "Страны" рекомендовали подтянуть сертификат о выздоровлении в "Дию".

Данную функцию в приложении можно найти в разделе "Услуги", выбрав пункт "COVID-сертификаты". Там наравне с ковид-паспортом и ПЦР-тестом можно выбрать "Выздоровление".

Приложение предоставляет два варианта данного документа – международный и внутренний (его нельзя получить, не выбрав хотя бы один международный). Поэтому врач посоветовала выбрать оба пункта, кроме вакцинации и ПЦР-теста.

Журналист "Страны" так и сделал. Приложение выдало уведомление, что сертификат находится в обработке. Тем не менее, ни на следующий день, ни даже через неделю сгенерировать справку о выздоровлении в "Дие" нам не удалось – в приложении упрямо указывается, что сертификат не найден. На момент выхода материала справка так и не отображается в госприложении.

"Страна" обратилась за разъяснениями в Министерство цифровой трансформации. В пресс-службе заявили, что вся необходимая информация о сертификате про выздоровление находится на портале "Дии".

Так, например, на сайте указывается, что действие такого документа – 105 дней с момента установления диагноза врачом.

Например, если сертификат о выздоровлении был создан не на 15-й, а на 20-й день после установки диагноза, он будет действовать еще 85 дней. При этом сертификат будет недоступен, если с момента диагноза прошло менее 15 или более 105 дней.

В случае, если документ не подтягивается в приложении или данные про сертификат на находятся, в "Дие" рекомендуют обратиться к врачу, чтобы проверить, правильные ли данные специалист внёс в медицинский реестр электронной системы здравоохранения (ЭСЗ - Ред.).

"Страна" уточняла у доктора, который выписывал нам справки о выздоровлении, были ли допущены ошибки при внесении данных в базу. Как оказалось, ошибка была – информацию о справке случайно дважды внесли в E-health. Но ошибку уже давно исправили, а "Дия" все равно не подтягивает справку о выздоровлении. Ответа на вопрос "почему" ни у врача, ни у Минцифры нет.

Тем не менее, даже без "Дии", по одной только бумажной справке о выздоровлении журналист "Страны", который в реальности не болел коронавирусом, в рамках журналистского эксперимента спокойно посещает рестораны и ТРЦ наравне с вакцинированными и реально переболевшими украинцами.

В конце еще раз отметим, что мы не призываем подделывать ковид-документы и пользоваться подделками. Также напоминаем, что за эти нарушения действует административная и уголовная ответственность.