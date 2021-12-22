Власти Израиля рекомендуют сделать четвертую прививку от коронавируса всем жителям страны старше 60 лет и медработникам из-за стремительно распространяющегося по миру нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщает ВВС.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет напомнил, что израильские граждане были первыми, кто получил третью дозу вакцины.

"Мы также продолжаем быть пионерами в плане четвертой дозы", - заявил он.

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц призывает соотечественников не медлить, а вакцинироваться в четвертый раз как можно скорее.

"Нечего ждать, идите вакцинироваться", - написал в соцсети Горовиц.

В Израиле четвертую дозу можно получить через четыре месяца после третьей прививки. Власти также решили сократить промежуток между второй и третьей дозой с пяти до трех месяцев.

Напомним, по данным ВОЗ, "Омикрон" распространяется по миру быстрее "Дельты", его выявили уже в 106 странах.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине зафиксировали резкий спад вакцинации от коронавируса.

Также мы сообщали, что Минздрав поставил задачу в 2022-м ревакцинировать от ковида 70% украинцев.