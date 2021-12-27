В Национальном институте здоровья США считают, что коронавирус остается в организме человека в течение 7 месяцев. Исследование показало, что коронавирус, вызывающий Covid-19, может за несколько дней распространиться из дыхательных путей в сердце, мозг и почти все системы органов тела.

Об этом пишет Bloomberg.

Ученые сделали 44 вскрытия тел умерших пациентов с коронавирусом, и обнаружили широкое распространение вируса. Патоген способен реплицироваться в человеческих клетках далеко за пределы дыхательных путей. Среди этих пациентов были как те, кто болел тяжело, так и те, кто перенес коронавирус бессимптомно.

"Репликация вируса присутствовала во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования", - рассказали ученые в своей статье, которую отправили в журнал Nature.

Данные ученых показывают, что вирус может быть в организме около 230 дней. Из-за такого распространения вируса в организме пациенты могут страдать постковидным синдромом и ощущать последствия болезни для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Напомним, медики сообщили, что постковидный синдром вызывает у человека усталость, апатию и тревожность.

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