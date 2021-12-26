Штамм SARS-CoV-2 "Альфа", мутировавший, чтобы уклониться от "врожденной иммунной системы", начал вырабатывать больше "белков-антаноистов", что сделало его первым в мире "вызывающим беспокойство вариантом". Аналогичные изменения выявлены у штаммов "Дельта", а также у нового варианта коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает Университетский колледж Лондона, ученые которого провели исследование совместно со специалистами из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Исследование, которое опубликовано в журнале Nature, демонстрирует, что штамм Alpha, впервые обнаруженный в Великобритании, эволюционировал, чтобы вырабатывать больше "белков антагонистов", которые сводят на нет первую линию защиты человеческого организма, известную как "врожденная иммунная система".

Так, каждая клетка в носу, горле и легких имеет сеть датчиков - они обнаруживают вирусы, поступающие в организм человека. Когда это происходит, клетки вырабатывают белковый интерферон, который действует как "сигнализация о взломе". Он управляет сплошным противовирусным ответом как на неиммунных, так и на иммунных клетках (Т-клетках и антителах), чтобы предотвратить инфекцию. Однако, о белки-антагонисты могут помочь вирусу уклониться от этих датчиков.

Новое открытие впервые идентифицирует эволюцию повышенной экспрессии белка антагониста в SARS-CoV-2, которые увеличивают заразность.

Ученые говорят, что прорывные результаты дают понимание, как развивается SARS-CoV-2, и предлагают свежий метод, как выявить новые и возникающие варианты, вызывающие озабоченность, которые являются одновременно высоко передаваемыми и заразными.

Соавтор исследования доктор Люси Торн сказала: "Мы хотели знать, что сделало вариант SARS-CoV-2 Alpha особенным. Как он развился из первого волнового штамма, выявленного в Ухане, Китай, и какие особенности он имел, которые позволили ему распространиться по миру и стать первым вариантом, вызывающим озабоченность".

"Мы обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 Alpha намного лучше, чем вирусы первой волны, адаптировался, чтобы избежать срабатывания нашего защитного врожденного иммунного ответа. Мы обнаружили, что он делает это, производя больше вирусных белков, которые могут вывести из строя врожденную иммунную систему. Эти белки называются N, Orf6 и Orf9b и известны как антагонисты врожденного иммунитета", - добавила она.

Ранее ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ завершили работу по установлению штаммов коронавируса в образцах, предоставленных Центром общественного здоровья Минздрава. ЦОЗ предоставил для исследования 74 образца, взятых у больных из девяти регионов с 18 ноября по 1 декабря. Во всех выявлен штамм "Дельта".

Также мы писали о том, что ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что люди, зараженные штаммом коронавируса "Омикрон", на 40-45% реже нуждаются в госпитализации на сутки и более, чем пациенты, у которых был выявлена разновидность вируса "Дельта".