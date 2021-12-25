Украинцам рассказали о пяти этапах создания вакцин от коронавируса. Инфографика МОЗ
В Минздраве Украины, где ранее объявили, что в 2022 году украинцам нужно будет опять вакцинироваться от коронавируса, рассказали об этапах создания вакцин от COVID-19 и привели соответствующую инфографику.
Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в пятницу, 24 декабря.
По данным инфографики Минздрава, создание вакцин проходит в пять этапов:
- Выбирается тип вакцины. Это может быть инактивированная вакцина, мРНК вакцина или векторная вакцина.
- На втором этапе выбранный тип вакцины исследуется и проверяется на лабораторных животных (мышах, крысах).
- На третьем этапе начинаются фазы клинических исследований вакцины на добровольцах. Первая фаза - от 20 до 100 добровольцев проверяют безопасность вакцины. Вторая фаза помогает определить не только безопасность, но и эффективность вакцины. В ней участвуют более 100 добровольцев. Третья фаза характеризуется расширением числа добровольных участников клинических испытаний - обычно задействованы оказываются более тысячи человек.
- На четвертом этапе готовая вакцина проверяется как внутри страны, так и на международном уровне.
- Пятый этап характеризует постоянный контроль безопасности вакцины. Проводится всеобщая вакцинация.
Украинцам рассказали об этапах создания вакцин. Источник: Facebook/МОЗ Украины
Ранее "Страна" сообщала, что американские ученые заявили, что две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "Омикрон" спустя полгода после второй прививки.
Также мы писали, что в Минздраве задумались над ужесточением карантина в Украине из-за "Омикрона".
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