В Минздраве Украины, где ранее объявили, что в 2022 году украинцам нужно будет опять вакцинироваться от коронавируса, рассказали об этапах создания вакцин от COVID-19 и привели соответствующую инфографику.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в пятницу, 24 декабря.

По данным инфографики Минздрава, создание вакцин проходит в пять этапов:

Выбирается тип вакцины. Это может быть инактивированная вакцина, мРНК вакцина или векторная вакцина. На втором этапе выбранный тип вакцины исследуется и проверяется на лабораторных животных (мышах, крысах). На третьем этапе начинаются фазы клинических исследований вакцины на добровольцах. Первая фаза - от 20 до 100 добровольцев проверяют безопасность вакцины. Вторая фаза помогает определить не только безопасность, но и эффективность вакцины. В ней участвуют более 100 добровольцев. Третья фаза характеризуется расширением числа добровольных участников клинических испытаний - обычно задействованы оказываются более тысячи человек. На четвертом этапе готовая вакцина проверяется как внутри страны, так и на международном уровне. Пятый этап характеризует постоянный контроль безопасности вакцины. Проводится всеобщая вакцинация.

Украинцам рассказали об этапах создания вакцин. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что американские ученые заявили, что две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма "Омикрон" спустя полгода после второй прививки.

Также мы писали, что в Минздраве задумались над ужесточением карантина в Украине из-за "Омикрона".