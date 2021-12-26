В Украине некоторым пациентам с Covid-19 будут делать по два ПЦР-теста из-за штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал главный санврач Игорь Кузин.

Так, образцы будут собирать у пациентов с атипичными симптомами коронавируса – бессимптомными и сверхтяжелыми. Также в категорию входят те, кто вернулся из-за границы.

"Для того чтобы более фокусно и быстрее принимать решения именно по циркуляции "Омикрона" в Украине, мы решили немного изменить подходы к лабораторной диагностике. Вскоре на уровень регионов будут поставлены специальные ПЦР тест-системы для определения штамма "Дельта", - сказал он.

Для таких категорий населения, утверждает Кузин, будет проводиться обычное ПЦР-тестирование для подтверждения диагноза. А потом – еще одно ПЦР-исследование, необходимое для обнаружения "Дельты".

"Если будет подтверждена "Дельта", то образец не будет посылаться дальше на секвенирование, чтобы мы не тратили ни реагенты, ни время. Если "Дельта" не подтверждена, то такой образец направляется на полное секвенирование. То есть, мы будем выходить методом исключения и за счет этого будем более оперативно получать информацию о циркуляции штамма", - подчеркнул он.

Напомним, 18 декабря в Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине обнаружили штамм "Омикрон" у пациента, который ранее вернулся из ОАЭ. Позже доктор-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что он ранее в этом году уже болел Covid-19.

Кроме того, сообщалось, что "Омикрон" распроcтранился уже в 89 странах мира. По данным ВОЗ, "Омикрон" активно охватывает государства с высоким уровнем иммунитета населения, а также имеются свидетельства того, что он распространяется значительно быстрее, чем вариант "Дельта".