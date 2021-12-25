В Кабмине заявили о том, что заявки на получение 1000 грн за вакцинацию оформили уже 5 млн украинцев. С пятницы, 24 декабря, "Вовину тысячу" начали выплачивать государственные банки.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"19 декабря официально стартовал проект "еПоддержка", призванный помочь бизнесу, который во время пандемии пострадал больше всего. За этот период 5 млн украинцев уже подали заявки на получение 1000 грн от государства; 6 млн уже открыли специальную карточку; всего было израсходовано 270 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что с 24 декабря госбанки в Украине уже начали осуществлять выплаты "Вовиной тысячи". Речь идет о "Приватбанке", "Ощадбанке" и "Укргазбанке".

"Более 3,6 млн человек уже открыли специальные счета в этих банках", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Офис президента Украины вводит изменения в программу "еПоддержка". В нее планируют включить возможность покупку медикаментов для людей старше 60 лет. Эта опция заработает с середины января 2022 года.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что украинцы, которые сделали прививку от коронавируса за рубежом, также могут претендовать на получение "Вовиной тысячи". По его словам, им должны предоставить возможность перенести данные своего сертификата в "Дию".

Между тем, "Страна" сообщала о том, что не успела стартовать программа выплаты "тысячи от Зеленского" за вакцинацию, как украинцы принялись искать лазейки, как обхитрить систему и вывести наличку либо купить товары, которых нет в перечне предлагаемых.