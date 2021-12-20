Украинцы активно пытаются монетизировать "Вовину тысячу", предназначение которой строго регламентировано (ее можно потратить на книги, билеты в кино, в музей или на концерт, в спортзале и путешествия по Украине).

На онлайн-торговых площадках можно уже найти предложение - обменять "Вовину тысячу" на 200 грн. (То есть, человек дает 200 гривен за возможность купить тот или иной товар по чужой карточке).

Отметим, что такие объявления активно блокируют.

Напомним, выплаты "Вовиной тысячи" стартовали 19 декабря. Проект "еПоддержка" запущен в приложении "Дия". По словам главы Минцифры Михаила Федорова, подобная инновационная услуга впервые технически реализуется в мире.

Отметим, деньги в рамках программы нельзя получить на руки, средства выдают на специальные банковские карты, ими можно рассчитаться за определенные услуги. Деньги можно потратить в спортзале, театре, а также можно купить на них книги. Кроме того, на зачисленные средства можно купить билет на внутренние рейсы МАУ.

Ранее мы подробно рассказывали, как получить тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса.