В Украине со второй половины января следующего года граждане в возрасте от 60 лет смогут купить лекарства на тысячу гривен, которую выплачивают после полного курса вакцинации от коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Этот проект (продажа лекарств по программе "еПоддержка") будет запущен во второй половине января. Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы. Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать (физические) карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализируем техническую составляющую", - сказал Федоров.

Он добавил, что в аптеках точно можно будет физически купить лекарства, а что касается онлайн, то сейчас в ведомстве работают над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений.

Напомним, 19 декабря в Украине официально запустили проект "еПоддержка", через который украинцы могут получать "Вовину тысячу" за прохождение полного курса вакцинации от коронавируса.

Деньги можно потратить в спортзале, театре, а также можно купить на них книги. Кроме того, тысячу гривен можно потратить еще и на внутренние рейсы авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

Ранее Зеленский заявлял, что граждане старше 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" на лекарства и прочие социальные услуги.