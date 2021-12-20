Не успела стартовать программа выплаты "тысячи от Зеленского" за вакцинацию, как украинцы принялись искать лазейки, как обхитрить систему и вывести наличку либо купить товары, которых нет в перечне предлагаемых.

На такую "креативность" уже пообещали реагировать в Нацбанке и Киберполиции. Там собираются отслеживать подозрительные операции и блокировать их.

Разбирались, как и за сколько продают "Вовину тысячу" и какие еще "лайфхаки" предлагают в сети.

Как тысячу от Зеленского продают на OLX

Получившие тысячу за вакцинацию украинцы уже продают ее на OLX. Предлагают разные варианты. Например, кто-то купил за эти бонусы четыре сертификата в кино по 250 гривен и отдает их за 300 гривен.

"Продам четыре сертификата на кино по 250 грн каждый (фильм, время и дату Вы выбираете сами), и 4 пачки поп-корна. Покупали за Зеленского 1000 (отдаю за 300гр)" - гласит объявление, размещенное 19 декабря.

В другом случае автор объявления предлагает своей тысячей оплатить любую из доступных услуг, а взамен получить 600 гривен, предлагая таким образом сэкономить 400 гривен тем, кто "Вовину тысячу" не получил.

"Рассматривается любой товар из перечни категорий на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40% Например вы хотите купить абонемент в спортзал за 1000грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его вам, но за 600 грн" - пишет автор объявления.

Продают "ковидную тысячу" и еще дешевле - за 450 гривен. В обмен автор предлагает купить любые доступные услуги на сумму 1000 гривен.

В разделе "Работа" на OLX предлагают купить "тысячу за вакцинацию" и за 200 гривен. Об этом пишет Telegram-канал "Харьков 1654".

Другие "лайфхаки" с обналичкой

Некоторые получившие виртуальную тысячу пытаются найти способ, как обменять ее на живые деньги. Например, под постом министра цифровой информации Михаила Федорова в Telegram подписчики интересуются, можно ли оформить билеты в кино с карты "Є підтримка", а потом сдать их и получить деньги.

Некоторые даже утверждают, что так и сделали - купили билеты и сдали их за 1000 гривен. Правда, фото чеков комментатор не предъявил.

Вместе с тем при возврате денег за онлайн-покупки, они обычно приходят в той же форме, что и была сделана оплата - то есть снова возвращаются на карту, с которой произвели оплату. Так что такой "лайфхак" для обналички скорее всего не пригодится.

Как тысячей за вакцинацию расплачиваются за пиво

Получившие тысячу за вакцинацию нашли способ, как расплатиться за услуги, не предусмотренные в перечне, предложенном государством. Например, выпить на них пива.

Под постом министра Михаила Федорова в Facebook украинцы пишут, что картой "Є підтримка" можно рассчитаться в кинотеатрах при покупке напитков и поп-корна.

Однако некоторые пошли дальше и выяснили, что за "тысячу Зеленского" также там можно купить пиво. Об этом рассказали в Telegram-каналі "Х@й Київ".

"В Мультиплексе в баре можно, что угодно взять, например: пиво, поп-корн, сладости и т.д" - написала подписчица канала.

Другой подписчик опубликовали скриншот, как с карты е-пидтримка списали 60 гривен. Как он сообщил, таким образом удалось расплатиться за две банки пива.

Правда, другие пользователи потом сообщили, что кинотеатры уже закрыли эту опцию.

В сети уже появились мемы, обыгрывающие попытки украинцев, обменять виртуальную тысячу со спецкарточки на деньги, чтобы потратить их по своему усмотрению. Кстати, это еще один "лайфхак" - купить товары, например, книги, а потом продать их.

Учитывая, что размер помощи - тысяча гривен - то можно купить немало литературы, которую потом распродать за полцены.

Траты проверит Нацбанк и киберполиция

На такую "креативность" получателей тысячи уже откликнулись в Нацбанке. Там приказали банкам строго проверять расходование "вовиной тысячи".

Чтобы со счетов "еПоддержки" не могли купить ничего кроме книг, билетов на концерты, транспорт, абонементов в спортзалы и прочие целевые направления, в НБУ потребовали от банков тщательно проверять МСС-коды продавцов. Это четыре цифры, которые указывают на сферу деятельности каждого предприятия, например, спорт, транспорт, книги и прочее.

При этом, если предприятие занимается разными сферами, то обычно указывают направление, которое является основным видом деятельности. При этом ужесточение проверок может создать проблемы и для добросовестных получателей тысячи. Например, если человек захочет купить книги в торговых точках, у которых книги - не основной товар, то может получить отказ, поскольку платеж не пройдет.

Об этом же говорится в инструкции на сайте "Дiя": "Оплата не пройдет, если бизнес зарегистрирован в другой категории. К примеру, вы сможете приобрести книги в книжном магазине, но не сможете приобрести их в продуктовом или на заправке".

Имеет место и обратная ситуация, например, если в кинотеатрах или фитнесс-клубах продают напитки, продукты и другие сопутствующие товары, то можно купить и их.

Киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой "тысячи Зеленского за вакцинацию". Это будет делаться с целью предотвращения мошенничества.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что отслеживать возможные мошенничества с "Вовиной тысячей" будет и кибер-полиция.

"Снять выплату наличными будет невозможно. Программа "єПідтримка" реализуется только в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", – сообщил министр.

Скриншот t.me/s/zedigital