Полученная вакцинированными от коронавируса украинцами "Вовина тысяча", на которую могут претендовать и привитые заграницей украинцы, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Согласно подпункту 1.7 пункта 16-1 подраздела 10 раздела ХХ "Заключительные положения" Кодекса освобождаются от налогообложения сбором доходы, которые согласно разделу IV настоящего Кодекса не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются налогом).

Таким образом, поскольку выплата пособия осуществляется в рамках бюджетной программы "е-поддержка", а также за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на соответствующий год, то сумма такой помощи не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, то есть не облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с подпунктом 165.1.1 пункта 165.1 статьи 165 Кодекса и военным сбором согласно подпункту 1.7 пункта 16-1 подраздела 10 раздела ХХ "Заключительные положения" Кодекса", - сказано в сообщении.

Напомним, 19 декабря официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия". По слова мглавы Минцифры, подобная инновационная услуга впервые технически реализуется в мире.

Также "Страна" подробно разбиралась, как украинцы обналичивают "Вовину тысячу".