Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здоровья Ханс Клюге рассказал, что окончание пандемии коронавируса в мире возможно лишь при условии вакцинации 70% населения планеты. Также, по его мнению, необходимо разработать эффективные и безопасные противовирусные препараты для лечения COVID-19.

Об этом Ханс Клюге сообщил ТАСС.

"Она (пандемия - Ред.) закончится, когда мы укрепим наши системы здравоохранения и научим наших будущих медицинских работников, как лучше подготовиться к следующей пандемии", - сказал Клюге.

По его мнению, COVID-19 с нами надолго и, скорее всего, он станет эндемическим, как грипп или четыре других коронавируса, которые вызывают простуду.

"Мы надеемся, что сочетание естественного и привитого иммунитета в конечном итоге поможет положить конец этой эпидемии", - сообщил Клюге.

Глава Европейского бюро ВОЗ призвал перестать реагировать на пандемию как отдельные государства и выступить против нее всем вместе, как одна семья.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Украине в скором времени появится сертификат о получении ревакцинальной (бустерной) дозы вакцины от Covid-19, которую уже начали колоть медикам и сотрудникам интернатов.

Также мы писали, что ВОЗ рекомендует не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса, поскольку они менее остальных подвержены тяжелому течению COVID-19.