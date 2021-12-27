Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса не будет последней для человечества и сказал о необходимости подготовиться к появлению новых.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 27 декабря.

"Ковид будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того, как мы решаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовиться к следующей", - написал Антониу Гутерриш.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили о более серьезных проблемах в мире после окончания пандемии Covid-19. Речь идет о бедности, голоде, неравенстве, неинфекционных заболеваниях, изменении климата и многом другом.

Вместе с тем, мы писали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году. В то же время директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что мир еще не приблизился к окончанию пандемии.

Также сообщали, что в ООН заявили, что пандемию коронавируса не удастся победить одними лишь вакцинами.