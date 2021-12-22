Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предполагает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Я думаю, спустя 2 года, мы лучше знаем вирус, и нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своем заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году", - сказал генеральный директор ВОЗ.

Гебрейесус считает, что сейчас нужно применять эффективные средства, которые имеются в распоряжении, в том числе вакцины от коронавируса и убрать неравенство в их распределении.

В то же время директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что мир еще не приблизился к окончанию пандемии.

"Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы (борьбы с вирусом – Ред.)", - заявил эксперт.

Напомним, Билл Гейтс считает, что пандемия может закончиться в следующем году.

Также сообщалось, что в ООН заявили, что пандемию коронавируса не удастся победить одними лишь вакцинами.