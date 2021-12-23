В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали советы, как обезопасить себя от коронавируса в период новогодних путешествий.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины.

В ЦОЗ рассказали, что для многих зимние праздники – это хорошая возможность куда-то поехать на отдых.

Однако, следует помнить, что путешествие может увеличить ваши шансы инфицироваться и распространить COVID-19. Так что лучший способ защитить себя и других на новогодние праздники - отложить поездки и оставаться дома.

Если вы все же планируете путешествие на зимние выходные, соблюдайте правила, чтобы во время пандемии COVID-19 сделать путешествие более безопасным:

Перед поездкой за границу проверьте местные ограничения в пункте назначения. Каждая страна устанавливает свои требования к пересечению границы, тестированию до и после путешествия, а также вакцинации.

Узнайте, какой уровень заболеваемости в пункте назначения, ведь чем выше уровень, тем больше вероятность инфицироваться и распространить COVID-19 во время путешествия и после.

Чтобы защитить себя и своих попутчиков, всегда носите маску в аэропортах и ​​на вокзалах, а также во время самой поездки.

Старайтесь соблюдать физическую дистанцию ​​в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в поездах, автобусах и т.д. Избегайте контактов с больными людьми, особенно если у них есть такие симптомы, как лихорадка или кашель.

Добросовестно следуйте требованиям и рекомендациям перевозчика, даже когда кажется, что это создает дополнительные неудобства. Эти требования ориентированы на создание безопасных условий для пассажиров и персонала.

Во время поездки регулярно мойте руки с мылом или используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе; избегайте прикосновений к лицу немытыми руками.

Возьмите достаточное количество запасных масок и дезинфицирующих средств для рук.

Предпочитайте бесконтактные устройства: автоматические двери, способы оплаты - например, билеты покупайте онлайн и т.д.

Отложите или отмените поездку, если у вас есть симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, боль в горле или другие.

Если вы почувствуете себя плохо во время путешествия, сообщите об этом экипажу и немедленно обратитесь за помощью.

Если в течение 14 дней после возвращения домой появляются такие симптомы, как кашель, лихорадка, боль в горле и т.д., немедленно обратитесь к врачу.

Украинцам рассказали, как безопасно путешествовать в пандемию. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

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