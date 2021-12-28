В Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 248 новых пациентов с Covid-19, из них 137 детей и 19 медработников. Общее число случаев коронавируса в стране достигло 3 649 236. Отметим, что после четырехдневного спада заболеваемость ковида в нашей стране снова пошла в рост.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом на странице в Facebook.

По данным ведомства, умерли за прошедшие сутки 134 пациента с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано уже 95 105 летальных случаев. Вместе с тем 4 789 пациентов выздоровели за последние 24 часа. Всего болезнь преодолели за все время пандемии 3 437 528 жителей страны.

Также в Минздраве заявили, что за сутки вакцинировались от коронавируса 46 024 человека. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу - 33 231, дополнительную - 98 человек, ревакцинальную дозу - 197 человек.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 14 605 035 человек. Из полный курс иммунизации (укололись двумя дозами) прошли 13 447 292 человека.

Напомним, американские ученые выяснили, что коронавирус остается в организме 7 месяцев. Он может поражать клетки мозга и сердца. При этом речь не только о тех, кто болел в тяжелой форме, но и о пациентах, перенесших ковид бессимптомно.

Также мы писали о том, что в Украине некоторым пациентам с Covid-19 будут делать по два ПЦР-теста на коронавирус. Это связано с опасностью нового штамма "Омикрон", который является более заразным, чем ранее существующие варианты.