Депутат немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур заявил, что в Германии точно не знают, готовит ли президент России Владимир Путин вторжение в Украину. При этом он уверен, что в Украине "невозможно спать спокойно".

Об этом сообщает издание WAZ.

"Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно", - заявил депутат "Зеленых".

Омид Нурипур добавил, что правительство Германии готово "бросить все на дипломатический баланс".

"В то же время мы должны обсудить с государствами ЕС в Восточной и Центральной Европе и с Украиной, что необходимо сделать. Это может быть только совместный европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", - добавил депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета нацбезопасности снова заявил, что Россия не вторгается в Украину. По его словам, на сегодняшний день не видно большой опасности на границах. Отметим, что это заявление в ходе брифинга он повторил несколько раз.

Также мы писали, что администрация президента США Джо Байдена изучает варианты поддержки "антироссийского сопротивления" в случае вторжения России в Украину. Запад может начать поддержку партизан, если РФ свергнет украинское правительство или оккупирует значительную часть территории Украины.