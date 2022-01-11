Группа американских республиканцев планирует внести в Конгресс США законопроект, в котором предлагается объявить Украину страной "НАТО-плюс".

Об этом сообщает "Голос Америки".

В документе предлагается объявить Украину страной "НАТО-плюс" и инициировать проверку целесообразности того, чтоб объявить РФ государством-спонсором терроризма.

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы...Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – сказал ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, главный спонсором законопроекта.

Указано, что данный законопроект сможет обеспечить Украине военную и дипломатическую поддержку, которая нужна государству на фоне наращивания российской мощи на границах.

Помимо этого, документ предусматривает привлечь Путина к ответственности за агрессию через санкции против "Северного поткоа-2", чтобы газопровод так и не был введен в эксплуатацию.

Кроме прочего, документ определяет Украина страной "НАТО-плюс". Это сделано для обеспечения рассмотрения вопросов о продаже некоторых оборонных услуг и товаров США.

В документе отвергают предложение России о моратории на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требуют США определить РФ как государство-спонсора терроризма.

Также прописано выделение для борьбы с дезинформацией РФ и информационными операциями в постсоветских страна- 155 миллионов долларов Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – сказал конгрессмен Роджерс.

Напомним, глава Офиса президента Украины считает, что вторжение России в Украину станет приговором для НАТО.

Также сообщалось, что США не хотят обсуждать невступление Украины в НАТО.