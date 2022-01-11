После 8-часовых переговоров в Женеве, Соединенные Штаты Америки заявили о том, что предоставят Российской Федерации ответ на предложения по безопасности РФ на следующей неделе в письменной форме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

"Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе", - сказал источник.

Собеседник агентства также оценил позицию США по Украине, назвав ее "твердолобой". По его словам, США не хотят обсуждать тему о гарантиях невступления Украины в НАТО.

Напомним, что на переговорах России и США 10 января в Женеве, посвященных вопросам гарантии безопасности, РФ представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а лицом Штатов выступила первый замгоссекретаря Венди Шерман.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Мы также писали о том, что Рябков после окончания переговоров заявил, что первая беседа прошла "потрясающе" и была деловой, однако по окончанию почти 8-часовых переговоров слегка изменил свое мнение, сообщив о том, что "США серьёзно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности", а также добавил, что разговор был "сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы".

Кроме того, американская сторона также прокомментировала свою политику во время переговоров в Женеве. Венди Шерман заявила, что прогресс в переговорах с Россией возможен, однако при этом "США никому не позволят закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны". Кроме того, она также пригрозила РФ очередными санкциями в случае вторжения российских войск на территорию Украины.

Также стоит напомнить о том, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил действия России в случае отказа США от предложений по гарантиям безопасности.