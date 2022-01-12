Сенаторы Соединенных Штатов от Демократической партии уже сегодня, 12 января, обнародуют новый пакет возможных санкций против Москвы на случай гипотетического вторжения российских вооруженных сил в Украину.

Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, Белый дом поддержал предлагаемый демократами законопроект по новым антироссийским ограничениям. По словам председателя комитета сената по международным отношениям Роберта Менендеса, новые санкции четко дают понять, что Вашингтон не будет бездействовать на фоне напряженности между Москвой и Киевом.

Согласно тексту документа, под рестрикции подпадают российские военные, правительственные чиновники и ключевые банковские учреждения. Санкции также затронут ряд компаний в России, предлагающих "системы безопасного обмена сообщениями", в том числе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

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"Байден и Демпартия США, которые готовятся сейчас дать зелёный свет Северному потоку-2, провалив в Сенате предложенные республиканцами санкции, продолжают, чтоб отбиться от обвинений в "зраде", исполнять дешевую пьесу "предотвращаем вторжение Путина в Украину" (при том, что в это вторжение даже секретарь СНБО Данилов не верит).

The Washington Post сообщает, что 12 января, демократы в Сенате обнародуют пакет санкций против России. Он включает санкции лично против Путина и его соратников, а также отключение России от систему SWIFT.

Санкции будут введены в случае "вторжения в Украину". Ну а если никто никуда вторгаться не будет, то и новые санкции против России вводиться тоже не будут", - говорится в публикации.

В то же время заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США, состоявшихся позавчера в Женеве, заявил, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может.

А вот в американском СМИ вчера заявили о том, что РФ перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной и это может означать подготовку к масштабному вторжению. При этом само вторжение могло быть отложено до февраля.