Западные страны сразу же ответят сильными экономическими санкциями в случае вторжения России в Украину или начала активного гибридного воздействия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, комментируя переговоры президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Yle.

"Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад, совершенно очевидно, отреагирует дополнительными экономическими санкциями. Очень хочется верить, что до этого не дойдет. Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым ответным шагом станут мощные экономические санкции", - заявил Хаависто.

Отметим, что в новогоднем поздравлении премьер страны Санна Марин допустила возможность подачи заявки Финляндии на вступление в НАТО.

Напомним, отчет о разговоре Байдена с Зеленским на сайте Белого дома появился сегодня ночью. В нем упоминались Минские соглашения. Так, согласно отчету Белого дома, Байден "выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата".

После чего Владимир Зеленский коротко описал прошедший телефонный разговор с Джо Байденом в Twitter. Однако о Минских соглашениях, в отличие от сообщения Белого дома, в сообщении Зеленского ничего не говорилось.

Также "Страна" подробно анализировала, что стало понятно из ночного звонка Байдена Зеленскому.