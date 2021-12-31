Аналитики полагают, что существуют два наиболее вероятных сценария нападения России на Украину, вероятность которого опровергают украинские власти. Это могут быть или точечные авиаудары, или полномасштабное вторжение.

Об этом пишет Financial Times.

По мнению эксперта американской некоммерческой организации RAND Дары Массикот, Россия может нанести удары с воздуха по украинским военным и инфраструктурным объектам.

В таком случае, как считает аналитик, могут быть задействованы крылатые и баллистические ракеты, с которыми украинским системам ПВО "сложно будет справиться". Кроме того, Россия может использовать тяжелую артиллерию и огнеметы. Массикот заявила, что последствия такого нападения будут "разрушительными" для украинских вооруженных сил.

Второй сценарий, по мнению аналитиков, - это полномасштабное вторжение РФ в Украину. При этом эксперты оценивают такой вариант как менее вероятный, потому что для его осуществления России понадобится больше военных, многие из которых в результате могут погибнуть.

По мнению Роба Ли из Института исследований внешней политики в Филадельфии, масштаб предполагаемого нападения будет зависеть от того, как скоро Украина признает свое поражение.

Напомним, "Страна" писала о том, что по информации Reuters, Берлин не разделяет уверенности США в подготовке России к вторжению в Украину.

Также мы сообщали, что на брифинге по итогам заседания СНБО 30 декабря секретарь Совбеза Данилов несколько раз сказал, что вторжения России не будет. Также он заявил, что слухами о войне Украину запугивают.

Между тем, социологи выяснили, что почти половина украинцев считают реальной угрозу вторжения России.