Власти Германии не разделяют уверенности Соединенных Штатов в том, что Россия готовится к вторжению в Украину.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

"Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности", – сказал один из собеседников агентства.

Источники также сообщили, что Германия нацелена на скорейшее возобновление "нормандского формата" с участием России, ФРГ, Украины и Франции.

Ранее мы писали о том, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плётнер во время состоявшегося на неделе телефонного разговора договорились встретиться в начале января. Они планируют обсудить ситуацию вокруг Украины.

Напомним, по информации The Washington Post, в США полагают, что Россия может начать наступление на Украину в Азовском море.

Также мы писали о том, что Россия объявила об отводе части военных от границы с Украиной.