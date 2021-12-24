Почти половина украинцев считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины, 41,4% жителей страны полагают, что нападения не будет.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел Киевский международный институт социологии.

Социологи 13-16 декабря опросили 1203 респондента старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Результаты опроса показали, что 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения Российской Федерации на территорию Украины. При этом 41,4% опрошенных считают, что вторжения не будет. Еще 9,5% респондентов затруднились с ответом.

Также большинство респондентов – 57,8% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по предотвращению вторжения России. 27,1% считают усилия с украинской стороны достаточными.

39,2% респондентов считают, что предложение президента РФ Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины, поскольку это усилит агрессию РФ в отношении Украины. Считают, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессию в отношении Украины – 29,7%. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.

Ранее украинская разведка сообщала, что Россия наращивает боеготовность своих войск в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, мы писали, что в МИД РФ назвали фейком данные американских СМИ о стягивании российских войск к границам Украины.