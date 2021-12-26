Азовское море может стать регионом вооруженного конфликта между Россией и Украиной. В США полагают, что именно береговая линия Азова имеет для России серьезную стратегическую и экономическую ценность.

Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания "есть основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины". Кроме прочего, речь идет о сухопутном коридоре в Крым и важных портовых городах Мариуполь и Бердянск. Именно поэтому наступление может начаться в море, которое разделяет две страны, с последующей высадкой россиян на украинский берег.

Издание напоминает, что американская разведка ранее предупредила, что Россия уже в начале следующего года может начать "широкомасштабное военное нападение на Украину". В статье сообщается , что международное внимание сосредоточено на "концентрации российских войск на сухопутных границах Украины", но "если вторжение начнется с моря, украинские силы окажутся в значительной степени бессильными".

Это, пишет The Washington Post, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия, и в случае войны она будет активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье. В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует его как театр военных действий", - заявил он.

Отметим, ранее ВМС Украины заявили, что российский флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря.

Напомним, Россия объявила об отводе части военных от границы с Украиной.