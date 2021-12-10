Командование Военно-морских сил (ВМС) Украины заявило, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря, где вчера в сторону Керченского пролива двигался украинский корабль "Донбасс" и не отвечал на призывы россиян изменить курс.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 10 декабря, официальный аккаунт Военно-морских сил Украины.

По данным военного флота Украины, российский военный штаб издал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.

В этих районах, по их словам, проводятся военные учения с артиллерийскими стрельбами.

Такие ограничения были введены вблизи портов Мариуполь, Бердянск и Геническ.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости от пунктов базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора еще раз демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", - говорится в сообщении Военно-морских сил Украины.

Российский флот заблокировал судоходство на 70% Азовского моря. Источник: Facebook/ВМС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть инцидент с направлявшимся в Керченский пролив кораблем "Донбасс". По ее словам, подобные провокации происходят на фоне "непрекращающихся активных шагов РФ по укреплению международной безопасности".

Также мы писали, что посольство Соединенных Штатов Америки прокомментировало вчерашний инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс", который зафиксировали в Керченском проливе. В ведомстве назвали это "очередным актом агрессии России против Украины".