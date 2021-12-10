Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что действия украинского корабля, который двигался в сторону Керченского пролива, являются провокацией.

Об этом она сказала в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"По-моему, уже все всё поняли давно, исходя из тех заявлений, которые были сделаны российскими силовыми структурами. По-моему, это очевидно, это - очередная провокация. Она просто не одна, она не единичная, она не индивидуальная, это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ. Да, это очередная провокация на море", - сказала Захарова.

Напомним, вчера, 9 декабря, в сторону Керченского пролива двигался корабль украинского Военно-морского флота "Донбасс". Требований изменить курс он не выполнял.

Позже в ФСБ России сообщили, что корабль "Донбасс" лег на обратный курс. При этом, по их данным, на запросы он не реагировал. Кроме того, Действия экипажа украинского корабля российская спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

Между тем, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть инцидент с направлявшемся в Керченский пролив кораблем "Донбасс".