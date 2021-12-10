Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть инцидент с направлявшемся в Керченский пролив кораблем "Донбасс".

Об этом сообщает РИА "Новости", в пятницу, 10 декабря.



"Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы", - сказала она.

По ее словам, подобные провокации происходят на фоне "непрекращающихся активных шагов РФ по укреплению международной безопасности".

Напомним, вчера стало известно, что в сторону Керченского пролива движется украинский корабль. Требований изменить курс он не выполнял. При этом на украинском судне заявили, что не планируют проходить через пролив.

Речь о корабле "Донбасс" ВМС Украины - корабле управления, который в сентябре 2018 года уже проходил через пролив в Азовское море, с разрешения российских пограничников. Судно имеет 122 метра в длину и может нести 145 человек экипажа.

Позже в ФСБ России сообщили, что корабль "Донбасс" лег на обратный курс. При этом, по их данным, на запросы он не реагировал.