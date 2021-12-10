Вслед за Министерством иностранных дел РФ, в Кремле также прокомментировали инцидент с кораблем "Донбасс". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что этот инцидент лишний раз показывает потенциальные вред и опасность таких провокационных действий. По мнению представителя Кремля, "любая незначительная провокация может привести к серьезным последствиям".

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которая может проистекать из таких провокационных действий. То есть любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", - сказал он журналистам.

Кроме того, Песков добавил, что "это то, о чем неоднократно говорил президент Путин".

Напомним, вчера, 9 декабря, в сторону Керченского пролива двигался корабль украинского Военно-морского флота "Донбасс". Требований изменить курс он не выполнял.

Позже в ФСБ России сообщили, что корабль "Донбасс" лег на обратный курс. При этом, по их данным, на запросы он не реагировал. Кроме того, Действия экипажа украинского корабля российская спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

Между тем, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН рассмотреть инцидент с направлявшемся в Керченский пролив кораблем "Донбасс".