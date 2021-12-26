Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские вооруженные силы доминируют в Азовском море. И могут использовать свое положение в случае войны.

Об этом Кулеба сказал в интервью The Washington Post.

"С точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия, а в случае войны, это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на берегу Азова", - сказал он.

Также по словам Кулебы, Москва в нынешних обстоятельствах диктует развитие ситуации в Азовском море и "использует его как театр военных действий".

Ранее "Страна" сообщала, что в ноябре Кабмин "перевел" корабли ВМС из портов Черного моря в Азовское, но де-факто они там находятся уже несколько лет. Согласно распоряжению правительства, Кабмин соглашается с решением Минобороны насчет смены дислокации В/Ч А1965 из Николаева в Бердянск.

Также мы писали о том, что весной в Крыму начали бурить скважины на Азовском море, чтобы оценить запасы пресной воды.

Кроме того, сообщалось, что подо дном Азовского моря нашли пресную воду, которой могут снабжать Крым.