Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что переговоры Россия-США должны проходить при участии Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", - написал он.

Напомним, это идет вразрез с сегодняшним заявлением главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александра Мережко. По его словам, воспринимать переговоры Россия-США как двусторонние нельзя, ведь США также будет представлять Украину.

Напомним, что 17 декабря МИД РФ обнародовал стратегическое предложение России к НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Среди пунктов было и исключение дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины.

Уже сегодня Москва получила предложение от НАТО провести в январе следующего года Совет "Россия-НАТО". На данный момент предложение рассматривается российским правительством.