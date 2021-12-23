Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявили, что возможные переговоры с Российской Федерацией по европейской безопасности будут проходить в координации и при участии ЕС.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕС.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель приняли к сведению предложения, представленные РФ на прошлой неделе в отношении взглядов РФ на возможные новые меры безопасности в Европе. Они отметили прочное партнерство США и ЕС и общую приверженность трансатлантической безопасности и противодействию общим вызовам безопасности. Они договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии Евросоюза", - говорится в релизе.

Напомним, на прошлой неделе Министерство иностранных дел РФ опубликовало стратегическое предложение России к НАТО и США о гарантиях взаимной безопасности. В него вошли двенадцать пунктов. Среди них и исключение дальнейшего расширения Североатлантического Альянса и присоединения к нему Украины.

Вместе с тем, в Белом доме заявили о готовности сотрудничать с РФ по предложенным гарантиям госбезопасности.

Также мы писали о том, что Лавров анонсировал старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января.