Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Стороны обсудили вопросы региональной безопасности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Во время телефонной беседы стороны обговорили вопросы международной безопасности. Как сообщила пресс-служба Комитета начальников штабов, Герасимов и Молли говорили о "вызывающих обеспокоенность" вопросах региональной безопасности. Стороны договорились не разглашать конкретные детали разговора

"Обсудили связанные с региональной безопасностью вопросы, вызывающие обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения двух руководителей с целью обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов", - сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре Герасимов и Милли 6 часов говорили в Финляндии за закрытыми дверями. В тот раз стороны договорились тоже не разглашать детали переговоров. Переговоры начальников штабов вооруженных сил состоялись после вывода войск США и их союзников из Афганистана.

Также сообщалось, что генштаб РФ сообщил об увеличении стратегической авиации США у границы России.