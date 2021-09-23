Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба российского Министерства обороны.

Как сказано в записи, встреча состоялась 22 сентября в Хельсинки. Генералы и сопровождающие их официальные лица обсудили темы, представляющие взаимный интерес. В их числе снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

Беседа носила конструктивный характер и, согласно данным Reuters продолжалась более шести часов.

Обе стороны договорились не разглашать детали переговоров, заметило агентство Assosiated Press (AP).

"Это была продуктивная встреча. Когда общаются военные лидеры великих держав, мир становится более безопасным местом" позже прокомментировал ее итог Милли.

В Минобороны добавили, что встреча проходила на территории резиденции правительства Финляндии Кенигстед в городе Вантаа, что в 40 километрах севернее финской столицы.

Переговоры начальников штабов вооруженных сил состоялись после вывода войск США и их союзников из Афганистана, на фоне поиска способов борьбы с терроризмом, сообщает The Wall Street Journal.

Несколько дней назад во время поездки в Европу Милли встретился с военачальниками НАТО в Афинах и Берлине. Затем он провел встречу с представителями Канады, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии в Лондоне.

Напомним, Марк Милли - тот самый человек, который, как писала "Страна", в страхе, что Дональд Трамп после президентских выборов развяжет войну, неоднократно звонил в Китай и РФ. Это происходило в последние месяцы правления предшественника Джо Байдена.

Также мы сообщали о звонке Милли в Россию после весеннего обострения на Донбассе. При этом стороны договорились не раскрывать детали разговора.