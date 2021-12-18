Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и Великобритания могут вводить санкции против Российской Федерации самостоятельно, без координации с Европейским союзом. Также он призвал Запад перейти от общих слов и назвать конкретные меры, которые тот введет против Москвы в случае вторжения в Украину.

Об этом он рассказал в интервью Washington Post.

"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию "действовать самостоятельно" если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предпринимать менее жесткие меры", - приводит издание слова Кулебы.

Кулеба уточнил, что Вашингтону и Лондону не следует смягчать санкции, чтобы "пойти на встречу" Евросоюзу.

Кроме того, глава украинского МИД призвал Запад четко назвать, какие именно санкции будут введены в отношении России в случае вторжения в нашу страну.

"Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: "Что-то нехорошее произойдет с тобой, если сейчас же не ляжешь спать". Я пару раз испугался, а в следующий раз спросил: "А что именно произойдет?" – привел аналогию Кулеба.

Напомним, лидеры всех 27 стран Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе приняли решение о продлении на очередные полгода экономических секторальных санкций против Российской Федерации, которые ввели в 2014 году в связи с аннексией Крыма и событиями на Донбассе.

Также "Страна" писала, что США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки санкций на случай вторжения России в Украину. Ограничительные меры должны затронуть российский энергетический сектор и банки.