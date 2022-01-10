Заместитель главы МИД Российской Федерации Сергей Рябков после переговоров России и США, состоявшихся сегодня в Женеве, заявил, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может.

Об этом российский дипломат рассказал в понедельник, 10 января.

"Никаких планов "напасть" на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по подготовке войск осуществляются на нашей территории", - заявил Сергей Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что понимание о возможности договориться возникнет после встреч с НАТО и ОБСЕ.

Но при этом уже, по его словам, "есть база для достижения договоренности по гарантиям безопасности".

Напомним, что на переговорах России и США 10 января в Женеве, посвященных вопросам гарантии безопасности, РФ представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а лицом Штатов выступила первый замгоссекретаря Венди Шерман.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия представила проект договора с США по гарантиям безопасности. Москва требует гарантий нерасширения НАТО на восток.

Также мы писали, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил действия России в случае отказа США от предложений по гарантиям безопасности.